Український фільм "Жінка на війні" покажуть на Каннському кінофестивалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Повнометражний фільм “Жінка на війні” режисера Бенедикта Ерлінґсона, створений у копродукції Франції, Ісландії та України, покажуть в рамках конкурсної програми “Тиждень критики” на 71-му Каннському кінофестивалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення ДержКіно в Facebook.
Зокрема, згідно з повідомленням, у рамках програми “Тиждень критики” відбудеться світова прем’єра картини. Каннський міжнародний кінофестиваль пройде з 8 по 19 травня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Каннський фестиваль оголосив програму
У фільмі “Жінка на війні” порушується болюча проблема деградації навколишнього середовища, що передається через боротьбу жінки, яка сама, на противагу всій громаді, вирішує взяти на себе місію із захисту природи та збереження височин Ісландії.
Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix не буде показувати фільми свого виробництва на Каннському фестивалі через заборону брати участь у конкурсі.