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15 марта, 19:03 • 105837 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141191 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Украинский фигурист остался без медали Олимпиады в Пекине

Украинский фигурист остался без медали Олимпиады в Пекине

Киев • УНН

 • 25192 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украинский фигурист Иван Шмуратко занял 24-е место в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом утверждает Украинская федерация фигурного катания на коньках, передает УНН.

Детали

По итогам двух программ ученик Марины Амирхановой набрал 205,76 баллов. Также 24-м он стал в произвольной программе, которую выполнил не слишком удачно, допустив ошибки в прыжковой части. За свой прокат фигурист получил 127,65 баллов.

Олимпийским чемпионом с общим результатом 332,60 баллов стал 22-летний американский фигурист Нейтан Чен. В произвольной программе он чисто исполнил пять прыжков в четыре оборота и получил за прокат 218,63 баллов.
Серебряную медаль завоевал японский фигурист Юма Кагияма-310,05. Его соотечественник-серебряный призер Олимпиады - 2018 Уно Шома стал третьим-293,00.

Подчеркнем, что 20-летний Шмуратко впервые выступил на Олимпийских играх.

Дополнение

Уже 12 февраля на лед выйдут танцевальные дуэты, а 15 февраля начнут борьбу женщины. В указанных дисциплинах Украину представляют соответственно Александра Назарова/Максим Никитин и Анастасия Шаботова.

Украинские Национальные Новости

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