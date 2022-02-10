Украинский фигурист остался без медали Олимпиады в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украинский фигурист Иван Шмуратко занял 24-е место в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом утверждает Украинская федерация фигурного катания на коньках, передает УНН.
Детали
По итогам двух программ ученик Марины Амирхановой набрал 205,76 баллов. Также 24-м он стал в произвольной программе, которую выполнил не слишком удачно, допустив ошибки в прыжковой части. За свой прокат фигурист получил 127,65 баллов.
Олимпийским чемпионом с общим результатом 332,60 баллов стал 22-летний американский фигурист Нейтан Чен. В произвольной программе он чисто исполнил пять прыжков в четыре оборота и получил за прокат 218,63 баллов.
Серебряную медаль завоевал японский фигурист Юма Кагияма-310,05. Его соотечественник-серебряный призер Олимпиады - 2018 Уно Шома стал третьим-293,00.
Подчеркнем, что 20-летний Шмуратко впервые выступил на Олимпийских играх.
Дополнение
Уже 12 февраля на лед выйдут танцевальные дуэты, а 15 февраля начнут борьбу женщины. В указанных дисциплинах Украину представляют соответственно Александра Назарова/Максим Никитин и Анастасия Шаботова.