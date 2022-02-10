Український фігурист залишився без медалі Олімпіади в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Український фігурист Іван Шмуратко посів 24-е місце в чоловічому одиночному катанні на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Про це стверджує Українська федерація фігурного катання на ковзанах, передає УНН.
Деталі
За підсумками двох програм учень Марини Амірханової набрав 205,76 балів. Також 24-м він став у довільній програмі, яку виконав не надто вдало, припустившись помилок у стрибковій частині. За свій прокат фігурист отримав 127,65 балів.
Олімпійським чемпіоном із загальним результатом 332,60 балів став 22-річний американський фігурист Нейтан Чен. У довільній програмі він чисто виконав п’ять стрибків у чотири оберти і отримав за прокат 218,63 балів.
Срібну медаль виборов японський фігурист Юма Кагіяма – 310,05. Його співвітчизник – срібний призер Олімпіади-2018 Уно Шома став третім – 293,00.
Підкреслимо, що 20-річний Шмуратко вперше виступив на Олімпійських іграх.
Доповнення
Вже 12 лютого на лід вийдуть танцювальні дуети, а 15 лютого розпочнуть боротьбу жінки. В означених дисциплінах Україну представляють відповідно Олександра Назарова/Максим Нікітін та Анастасія Шаботова.