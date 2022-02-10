Український фігурист залишився без медалі Олімпіади в Пекіні

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 61769 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 107647 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 114083 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 141684 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 147737 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 123580 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 139181 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168820 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180235 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215945 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 234087 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 316709 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 88979 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 66232 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 89106 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 316654 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 234050 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 315882 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 433252 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 683253 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 28861 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 89106 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 106360 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 143233 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 167687 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Український фігурист залишився без медалі Олімпіади в Пекіні

Український фігурист залишився без медалі Олімпіади в Пекіні

Київ • УНН

 • 25196 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Український фігурист Іван Шмуратко посів 24-е місце в чоловічому одиночному катанні на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Про це стверджує Українська федерація фігурного катання на ковзанах, передає УНН.

Деталі

За підсумками двох програм учень Марини Амірханової набрав 205,76 балів. Також 24-м він став у довільній програмі, яку виконав не надто вдало, припустившись помилок у стрибковій частині. За свій прокат фігурист отримав 127,65 балів.

Олімпійським чемпіоном із загальним результатом 332,60 балів став 22-річний американський фігурист Нейтан Чен. У довільній програмі він чисто виконав п’ять стрибків у чотири оберти і отримав за прокат 218,63 балів.
Срібну медаль виборов японський фігурист Юма Кагіяма – 310,05. Його співвітчизник – срібний призер Олімпіади-2018 Уно Шома став третім – 293,00.

Підкреслимо, що 20-річний Шмуратко вперше виступив на Олімпійських іграх.

Доповнення

Вже 12 лютого на лід вийдуть танцювальні дуети, а 15 лютого розпочнуть боротьбу жінки. В означених дисциплінах Україну представляють відповідно Олександра Назарова/Максим Нікітін та Анастасія Шаботова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,875.74