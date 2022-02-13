Украинский фехтовальщик завоевал медаль Кубка мира в Сочи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Впервые в новом олимпийском цикле на международный пьедестал почета добрался бронзовый призер Токио-2020-шпажист Игорь Рейзлин, передает УНН со ссылкой на сайт НФФУ.
Детали
Третье место занял украинский шпажист в личном первенстве на этапе Кубка мира, который в эти выходные проходит в Сочи.
Начав борьбу на турнире благодаря высокому второму месту в мировом рейтинге, сразу с основной таблице 64, 38-летний киевлянин выиграл четыре поединка подряд. Едва ли не тяжелее всего далась Игорю победа в (24) стартовом туре, где ему противостоял молодой соотечественник Павел Трофименко. Уступая 11:14, Рейзлин сумел перевернуть бой в свою пользу - 15:14. Нервной вышла и концовка 1/16 финала, где украинцу противостоял олимпийский чемпион в команде Коки Кано. Уступая 11:14, японец почти восстановил статус-кво (13:14), однако последнее слово осталось за представителем Украины (15:14).
Далее Рейзлин достаточно уверенно разобрался с хозяином дорожки Никитой Глазковым и французом Александром Бардене (оба поединка завершились со счетом 15:8), гарантировав себе тем самым пятую в карьере медаль Кубка мира.
Не удалось нашему соотечественнику обойти лишь до одного соперника Валерио Куомо (13:15).
Отметим, что именно итальянец выиграл турнир, заставив в финале сложить оружие олимпийского чемпиона Ромена Каннона из Франции (15:9).
Напомним
Сборная Украины стала триумфатором юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах.