Український фехтувальник виборов медаль Кубку світу у Сочі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Вперше у новому олімпійському циклі на міжнародний п’єдестал пошани добрався бронзовий призер Токіо-2020 – шпажист Ігор Рейзлін, передає УНН з посиланням на сайт НФФУ.
Деталі
Третє місце посів український шпажист в особистій першості на етапі Кубку світу, що цими вихідними проходить у Сочі.
Розпочавши боротьбу на турнірі завдяки високому другому місцю у світовому рейтингу, одразу з основної таблиці 64, 38-річний киянин виграв чотири поєдинки поспіль. Чи не найважче далася Ігорю перемога у (24) стартовому турі, де йому протистояв молодий співвітчизник Павло Трофименко. Поступаючись 11:14, Рейзлін зумів перевернути бій на свою користь - 15:14. Нервовою вийшла й кінцівка 1/16 фіналу, де українцю протистояв олімпійський чемпіон в команді Кокі Кано. Поступаючись 11:14, японець майже відновив статус-кво (13:14), проте останнє слово залишилося за представником України (15:14).
Далі Рейзлін досить впевнено розібрався з господарем доріжки Нікітою Глазковим та французом Александром Бардене (обидва поєдинки завершилися з рахунком 15:8), гарантувавши собі тим самим п’яту в кар’єрі медаль Кубку світу.
Не вдалося нашому співвітчизнику обійти лише до одного суперника Валеріо Куомо (13:15).
Відзначимо, що саме італієць виграв турнір, змусивши у фіналі скласти зброю олімпійського чемпіона Ромена Каннона з Франції (15:9).
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