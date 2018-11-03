Украинский экс-центровой НБА стал баскетболистом "Днепра"

Опытный спортсмен заключил контракт с “Днепром”. О сроках соглашения и другие детали перехода клубный сайт “Днепра” не сообщает.

Прошлый сезон 31-летний игрок провел в составе итальянского “Авеллино”. В 24 матчах чемпионата Италии Фесенко набирал 10,3 очка + 6,3 подбора. В Лиге чемпионов ФИБА: 10 матчей, 9,4 очка 7,1 подбора. Также украинец был признан лучшим центровым турнира.

Примечательно, что в составе сборной Украины Фесенко участвовал в Евробаскете-2011 и Евробаскете-2015.

Заметим, что на счету новичка “Днепра” 135 матчей в НБА в составе “Юты” и “Индианы” в период с 2007 по 2012 годы. Кроме того, Фесенко выступал в Евролиге за “Локомотив”, а также поиграл за “Автодор”, итальянский “Канту” и французский “Монако”.