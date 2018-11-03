Український екс-центровий НБА став баскетболістом "Дніпра"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Центровий збірної України Кирило Фесенко визначився із продовженням клубної кар’єри, інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Досвідчений спортсмен заключив контракт із “Дніпром”. Про терміни угоди та інші деталі переходу клубний сайт “Дніпра” не повідомляє.
Минулий сезон 31-річний гравець провів у складі італійського “Авелліно”. У 24 матчах чемпіонату Італії Фесенко набирав 10,3 очка + 6,3 підбирання. У Лізі чемпіонів ФІБА: 10 матчів, 9,4 очка + 7,1 підбирання. Також українець був визнаний кращим центровим турніру.
Примітно, що у складі збірної України Фесенко брав участь в Євробаскеті-2011 і Євробаскеті-2015.
Зауважимо, що на рахунку новачка “Дніпра” 135 матчів в НБА в складі “Юти” та “Індіани” в період з 2007 по 2012 роки. Крім того, Фесенко виступав у Євролізі за “Локомотив”, а також пограв за “Автодор”, італійський “Канту” і французький “Монако”.