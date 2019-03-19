Украинский экс-чемпион мира по боксу назвал имя возможного оппонента

"Я нахожусь на 4-й строчке рейтинга WBC, а на 3-й строчке находится Мохамед Мимун. Когда в Киеве был конгресс WBC, Маусрисио Сулейман назначил нам бой, который можно назвать "элиминаторным" - тот, кто выигрывает, будет стоять в очереди за титул чемпиона мира. Если все сложится хорошо, бой состоится 27 апреля", - начал Постол.

Также боксер опроверг возможное завершение карьеры.

"У меня нет сомнений. Я хочу боксировать. Мне сейчас 35, и я хочу еще как минимум 3 года отбоксировать. Пока есть силы - хочу. У меня мечта - еще побороться за пояс, неважно, будет это WBC или любая другая версия", - добавил Постол.

Отметим, что в активе украинца 29 побед в профессиональной карьере (12 КО) и 2 поражения.

Как сообщал УНН, в прошлом Постол возглавил рейтинг WBC.