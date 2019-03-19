Український екс-чемпіон світу з боксу назвав ім'я можливого опонента
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу у напівсередній ваговій категорії українець Віктор Постол поділився планами на майбутнє, інформує УНН з посиланням на Youtube-канал "VideoBoxing".
"Я перебуваю на 4-му рядку рейтингу WBC, а на 3-му рядку знаходиться Мохамед Мімун. Коли в Києві був конгрес WBC, Маусрісіо Сулейман призначив нам бій, який можна назвати "елімінаторним" - той, хто виграє, буде стояти в черзі за титул чемпіона світу. Якщо все складеться добре, бій відбудеться 27 квітня", - розпочав Постол.
Також боксер спростував можливе завершення кар'єри.
"У мене немає сумнівів. Я хочу боксувати. Мені зараз 35, і я хочу ще як мінімум 3 роки відбоксувати. Поки є сили - хочу. У мене мрія - ще поборотися за пояс, неважливо, буде це WBC або якась інша версія", - додав Постол.
Відзначимо, що в активі українця 29 перемог в професійній кар'єрі (12 КО) і 2 поразки.
Як повідомляв УНН, минулоріч Постол очолив рейтинг WBC.