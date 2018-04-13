Український боксер Постол очолив рейтинг WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлений рейтинг у всіх вагових категоріях, серед яких є кілька українців, інформує УНН з посиланням на WBC.
Віктор Постол в оновленому рейтингу піднявся з четвертого на перше місце в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). За ним розмістився Джош Тейлор з Великобританії і американці Фігероа і Едріен Броунер.
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Окрім того, Олександр Гвоздик у якості тимчасового чемпіона світу, посідає 2-ге місце у напівважкій вазі, а В'ячеслав Шабранський піднявся з 13-ї на 9-й рядок.
Зауважимо, що у середній вазі (до 72,6 кг) Євген Хитров покинув топ-15.
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Додамо також, Постол не зміг вийти на бій проти Реджиса Прогрейса (21-0, 18 КО) через перелом пальця і з 16 вересня 2017 року ще не провів жодного поєдинку.