Украинский дзюдоист завоевал медаль турнира категории Grand Slam
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинец Евгений Гончарко стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam, который стартовал на территории Баку (Азербайджан), информирует УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
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Гончарко завоевал бронзовую награду в весовой категории до 66 кг. Свой турнирный путь наш спортсмен начал с победы над молдованином Вадимом Бункску, затем благодаря двум броскам на оценку “Ваза-ари” одолел японца Юджи Аиду.
В полуфинале украинец на “GoldenScore” уступил местному спортсмену Орхану Сафарову, а в схватке за “бронзу” одолел титулованного россиянина Якуба Шамилова.
Дополнение
Дефлимпийская сборная Украины стала триумфатором чемпионата мира по дзюдо.