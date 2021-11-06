Украинский дзюдоист завоевал медаль турнира категории Grand Slam

Детали

Гончарко завоевал бронзовую награду в весовой категории до 66 кг. Свой турнирный путь наш спортсмен начал с победы над молдованином Вадимом Бункску, затем благодаря двум броскам на оценку “Ваза-ари” одолел японца Юджи Аиду.

В полуфинале украинец на “GoldenScore” уступил местному спортсмену Орхану Сафарову, а в схватке за “бронзу” одолел титулованного россиянина Якуба Шамилова.

Дополнение

Дефлимпийская сборная Украины стала триумфатором чемпионата мира по дзюдо.