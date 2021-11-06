Український дзюдоїст виборов медаль турніру категорії Grand Slam
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українець Євген Гончарко став бронзовим призером турніру серії Grand Slam, що стартував на території Баку (Азербайджан), інформує УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
Деталі
Гончарко завоював бронзову нагороду у ваговій категорії до 66 кг. Свій турнірний шлях наш спортсмен розпочав з перемоги над молдованином Вадімом Бункску, потім завдяки двом кидкам на оцінку “Ваза-арі” здолав японця Юджі Аіду.
У півфіналі українець на “GoldenScore” поступився місцевому спортсмену Орхану Сафарову, а у сутичці за “бронзу” здолав титулованого росіянина Якуба Шамілова.
Доповнення
Дефлімпійська збірна України стала тріумфатором чемпіонату світу з дзюдо.