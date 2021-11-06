Український дзюдоїст виборов медаль турніру категорії Grand Slam

Деталі

Гончарко завоював бронзову нагороду у ваговій категорії до 66 кг. Свій турнірний шлях наш спортсмен розпочав з перемоги над молдованином Вадімом Бункску, потім завдяки двом кидкам на оцінку “Ваза-арі” здолав японця Юджі Аіду.

У півфіналі українець на “GoldenScore” поступився місцевому спортсмену Орхану Сафарову, а у сутичці за “бронзу” здолав титулованого росіянина Якуба Шамілова.

Доповнення

Дефлімпійська збірна України стала тріумфатором чемпіонату світу з дзюдо.