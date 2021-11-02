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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Дефлімпійська збірна України стала тріумфатором чемпіонату світу з дзюдо

Київ • УНН

 • 25494 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Національна дефлімпійська збірна України з дзюдо стала першою серед 26 країн-учасниць чемпіонату світу з дзюдо серед спортсменів з порушеннями слуху, який завершився у місті Версаль (Франція), повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.

Дефлімпійська збірна України стала тріумфатором чемпіонату світу з дзюдо

Деталі

Українці вибороли 14 високих нагород, серед яких 7 "золотих" та 7 бронзових медалей. Такий успішний виступ команди забезпечив участь національної збірної команди на Дефлімпіаді-2022, що пройде з 1 по 15 травня наступного року в Бразилії.

Командні золоті нагороди завоювали:

Жінки: (Шостак Анна (Дніпропетровська обл.), Авдєєва Катерина (Дніпропетровська обл.), Шепелюк Катерина (Рівненська обл.), Колеснікова Марія (Дніпропетровська обл.), Погорелова Марина (Донецька обл.), Кравченко Оксана (Дніпропетровська обл.).

Чоловіки: (Шеретов Дмитро (Дніпропетровська обл.), Пензій Андрій (Дніпропетровська обл.), Нетяга Лука (Житомирська обл.), Фандєєв Артем (Миколаївська обл.), Маклаков Володимир (Дніпропетровська обл.).

Нагадаємо

Українська збірна зі спортивних танців на візках виграла медалі турніру в Польщі. 

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