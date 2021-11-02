Дефлімпійська збірна України стала тріумфатором чемпіонату світу з дзюдо

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Українці вибороли 14 високих нагород, серед яких 7 "золотих" та 7 бронзових медалей. Такий успішний виступ команди забезпечив участь національної збірної команди на Дефлімпіаді-2022, що пройде з 1 по 15 травня наступного року в Бразилії.

Командні золоті нагороди завоювали:

Жінки: (Шостак Анна (Дніпропетровська обл.), Авдєєва Катерина (Дніпропетровська обл.), Шепелюк Катерина (Рівненська обл.), Колеснікова Марія (Дніпропетровська обл.), Погорелова Марина (Донецька обл.), Кравченко Оксана (Дніпропетровська обл.).

Чоловіки: (Шеретов Дмитро (Дніпропетровська обл.), Пензій Андрій (Дніпропетровська обл.), Нетяга Лука (Житомирська обл.), Фандєєв Артем (Миколаївська обл.), Маклаков Володимир (Дніпропетровська обл.).

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