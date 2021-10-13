Українська збірна зі спортивних танців на візках виграла медалі турніру в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда зі спортивних танців на візках надзвичайно успішно виступила на міжнародному турнірі, що завершився в місті Ломiянкi (Польща), передає УНН з посиланням на НКСІУ.
Деталі
Національна збірна виборола 15 високих нагород, серед яких 8 "золотих", 5 "срібних" та 2 бронзові та очолила турнірну таблицю міжнародного турніру.
В індивідуальних виступах золоті медалі виборола Іллона Слуговина, Валерій Бевзюк, у парних виступах: Володимир Керничний, Сніжана Кернична, Бевзюк із Слуговиною, Мирончук із Слуговиною, Тенюта із Слуговиною та Бевзюк з Педченко.
Доповнення
Загалом у змаганнях взяло участь 95 спортсменів (55 жінок та 40 чоловіків) з 16 країн.