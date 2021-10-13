Украинская сборная по спортивным танцам на колясках выиграла медали турнира в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по спортивным танцам на колясках очень успешно выступила на международном турнире, который завершился в городе Ломиянки (Польша), передает УНН со ссылкой на НКСИУ.
Детали
Национальная сборная завоевала 15 высоких наград, среди которых 8 “золотых”, 5 “серебряных” и 2 бронзовые и возглавила турнирную таблицу международного турнира.
В индивидуальных выступлениях золотые медали завоевала Иллона Слуговина, Валерий Бевзюк, в парных выступлениях: Владимир Керничный, Снежана Керничный, Бевзюк с Слуговиною, Мирончук с Слуговиною, Тенюту с Слуговиною и Бевзюк с Педченко.
Дополнение
Всего в соревнованиях приняло участие 95 спортсменов (55 женщин и 40 мужчин) из 16 стран.