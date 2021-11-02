Дефлимпийская сборная Украины стала триумфатором чемпионата мира по дзюдо

Детали

Украинцы завоевали 14 высоких наград, среди которых 7 "золотых" и 7 бронзовых медалей. Такое успешное выступление команды обеспечило участие национальной сборной команды на Дефлимпиаде-2022, которая пройдет с 1 по 15 мая следующего года в Бразилии.

Командные золотые награды завоевали:

Женщины: (Шостак Анна (Днепропетровская обл.) Авдеева Екатерина (Днепропетровская обл.) Шепелюк Екатерина (Ровенская обл.), Колесникова Мария (Днепропетровская обл.) Погорелова Марина (Донецкая обл.), Кравченко Оксана (Днепропетровская обл.).

Мужчины: (Шеретов Дмитрий (Днепропетровская обл.) Пензий Андрей (Днепропетровская обл.), Нетяга Лука (Житомирская обл.), Фандеев Артем (Николаевская область), Маклаков Владимир (Днепропетровская обл.).

Напомним

Украинская сборная по спортивным танцам на коляскахвыиграламедали турнира в Польше.