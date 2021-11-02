Дефлимпийская сборная Украины стала триумфатором чемпионата мира по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Национальная дефлимпийская сборная Украины по дзюдо стала первой среди 26 стран-участниц чемпионата мира по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха, который завершился в городе Версаль (Франция), сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.
Детали
Украинцы завоевали 14 высоких наград, среди которых 7 "золотых" и 7 бронзовых медалей. Такое успешное выступление команды обеспечило участие национальной сборной команды на Дефлимпиаде-2022, которая пройдет с 1 по 15 мая следующего года в Бразилии.
Командные золотые награды завоевали:
Женщины: (Шостак Анна (Днепропетровская обл.) Авдеева Екатерина (Днепропетровская обл.) Шепелюк Екатерина (Ровенская обл.), Колесникова Мария (Днепропетровская обл.) Погорелова Марина (Донецкая обл.), Кравченко Оксана (Днепропетровская обл.).
Мужчины: (Шеретов Дмитрий (Днепропетровская обл.) Пензий Андрей (Днепропетровская обл.), Нетяга Лука (Житомирская обл.), Фандеев Артем (Николаевская область), Маклаков Владимир (Днепропетровская обл.).
Напомним
Украинская сборная по спортивным танцам на коляскахвыиграламедали турнира в Польше.