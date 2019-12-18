Украинский дуэт выиграл международные танцевальные соревнования среди юниоров

Чемпионами в категории “Juvenile under 12” стали 10-летние спортсмены из города Стрый Давид Комарницкий и Ангелина Черковська.

Юные танцоры выступали в возрастной категории до 12 лет, где среди оппонентов было много участников, что были старше их. Победу пара получила в европейской программе. Стрияны попали в финал и заняли 5 место.

Заметим, что в 2018 году Давид и Ангелина громко заявили о себе на мировом первенстве в Париже. Тогда танцовщики завоевали две золотые награды в обеих программах среди спортсменов до 10 лет.