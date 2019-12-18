Український дует виграв міжнародні танцювальні змагання серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На початку грудня в Дубліні (Ірландія) відбувся чемпіонат світу з бальних танців "WDC Amateur League Open World Championships", інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Чемпіонами у категорії “Juvenile under 12” стали 10-річні спортсмени з міста Стрий Давид Комарницький та Ангеліна Черковська.
Юні танцюристи виступали в віковій категорії до 12 років, де серед опонентів було чимало старших за них учасників. Перемогу пара здобула у європейській програмі. Стрияни потрапили у фінал і зайняли 5 місце.
Зауважимо, що у 2018 Давид та Ангеліна гучно заявили про себе на світовій першості у Парижі. Тоді танцівники завоювали дві золоті нагороди в обох програмах серед спортсменів до 10 років.