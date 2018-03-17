Украинский дуэт завоевал награду на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 26863 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 41685 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 46485 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 96048 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87987 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103210 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110188 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116932 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122284 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133586 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Украинский дуэт завоевал награду на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

Украинский дуэт завоевал награду на этапе Мировой серии по прыжкам в воду

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В первый день соревнований этапа Мировой серии, в новой для прыжков в воду стране Японии (г.Фудзи), украинский синхронная пара стала обладателем медали, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины и Федерацию Украины по прыжкам в воду.

Максим Долгов и Александр Горшковозов завоевали “бронзу” на вышке 10 метров с результатом 410,46.

Отмечается, что первое место заняли представители Китая Chen Aisen/Yang Hao (449,91), второе — россияне Минибаев Виктор/Бондарь Александр (418,02).

Напомним, что Долгов с Горшковозова завоевывали медали и на этапе Мировой серии в Пекине.

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