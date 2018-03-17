Украинский дуэт завоевал награду на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В первый день соревнований этапа Мировой серии, в новой для прыжков в воду стране Японии (г.Фудзи), украинский синхронная пара стала обладателем медали, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины и Федерацию Украины по прыжкам в воду.
Максим Долгов и Александр Горшковозов завоевали “бронзу” на вышке 10 метров с результатом 410,46.
Отмечается, что первое место заняли представители Китая Chen Aisen/Yang Hao (449,91), второе — россияне Минибаев Виктор/Бондарь Александр (418,02).
Напомним, что Долгов с Горшковозова завоевывали медали и на этапе Мировой серии в Пекине.