Український дует виборов нагороду на етапі Світової серії зі стрибків у воду

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КИЇВ. 17 березня. УНН. В перший день змагань етапу Світової серії, у новій для стрибків у воду країні Японії (м. Фудзі), українська синхронна пара стала володарем медалі, інформує УНН з посиланням на НОК України та Федерацію України зі стрибків у воду.

Максим Долгов та Олександр Горшковозов вибороли “бронзу” на вишці 10 метрів з результатом 410,46.

Зазначається, що перше місце посіли представники Китаю Chen Aisen/Yang Hao (449,91), друге — росіяни Мінібаєв Віктор/Бондар Олександр (418,02).

Нагадаємо, що Долгов з Горшковозовим завойовували медаль і на етапі Світової серії в Пекіні.

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