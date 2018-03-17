Український дует виборов нагороду на етапі Світової серії зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В перший день змагань етапу Світової серії, у новій для стрибків у воду країні Японії (м. Фудзі), українська синхронна пара стала володарем медалі, інформує УНН з посиланням на НОК України та Федерацію України зі стрибків у воду.
Максим Долгов та Олександр Горшковозов вибороли “бронзу” на вишці 10 метрів з результатом 410,46.
Зазначається, що перше місце посіли представники Китаю Chen Aisen/Yang Hao (449,91), друге — росіяни Мінібаєв Віктор/Бондар Олександр (418,02).
Нагадаємо, що Долгов з Горшковозовим завойовували медаль і на етапі Світової серії в Пекіні.