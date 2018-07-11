Украинский дуэт победил на турнире по пляжному волейболу в Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Украинские пляжники Сергей Попов и Владислав Емельянчик победили на турнире категории “Сателлит Пореч 1” по пляжному волейболу, сообщает УНН со ссылкой на Volleyball.net.
Недавние победители “Караван Оупен-2018” Попов и Емельянчик завоевывали медали и на мировом уровне. На групповом этапе запорожские пляжники сначала уступили словенцам, но затем уверенно обыграли хорватов. Одна победа, третье место группы А и выход в плей-офф.
Далее были одержаны победы над украинцами Денин/Денисенко, хорватами Прибалич/Силичи, а также латвийскую и австрийскую пары.
Напомним, что львовский клуб стал чемпионом Украины в рамках мужского турнира.