Украинский дуэт победил на турнире по пляжному волейболу в Хорватии

Недавние победители “Караван Оупен-2018” Попов и Емельянчик завоевывали медали и на мировом уровне. На групповом этапе запорожские пляжники сначала уступили словенцам, но затем уверенно обыграли хорватов. Одна победа, третье место группы А и выход в плей-офф.

Далее были одержаны победы над украинцами Денин/Денисенко, хорватами Прибалич/Силичи, а также латвийскую и австрийскую пары.

Напомним, что львовский клуб стал чемпионом Украины в рамках мужского турнира.