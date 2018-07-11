Український дует тріумфував на турнірі з пляжного волейболу в Хорватії

Недавні переможці “Караван Оупен-2018” Попов і Емельянчик завойовували медалі і на світовому рівні. На груповому етапі запорізькі пляжники спочатку поступилися словенцям, але потім впевнено обіграли хорватів. Одна перемога, третє місце групи А і вихід в плей-оф.

Далі були здобуті перемоги над українцями Денін/Денисенко, хорватами Прібаліч/Сіліч, а також латвійську та австрійську пари.

Нагадаємо, що львівський клуб став чемпіоном України в рамках чоловічого турніру.