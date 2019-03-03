Украинский дуэт победил на этапе Мировой серии по синхронному плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На этапе Мировой серии FINA по артистическому плаванию в Париже снова прозвучал гимн Украины в честь победы наших синхронисток, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
На первую ступеньку пьедестала в произвольной программе взошел дуэт в составе Владиславы и Марины Алексиевых. Девушки получили за свое выступление 91,6333 и опередили сильных и более титулованных соперниц из Японии и Испании, получив комплект золотых наград.
Как сообщал УНН, ранее сестрыАлексиевы выборивали "золото" в командных соревнованиях, а также Украины выигрывала еще одно "золото" турнира.