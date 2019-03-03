Український дует тріумфував на етапі Світової серії з синхронного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На етапі Світової серії FINA з артистичного плавання у Парижі знову пролунав гімн України на честь перемоги наших синхроністок, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
На першу сходинку п’єдесталу у довільній програмі зійшов дует у складі Владислави та Марини Алексіївих. Дівчата отримали за свій виступ 91,6333 та випередили сильних і більш титулованих суперниць з Японії та Іспанії, здобувши комплект золотих нагород.
Як повідомляв УНН, раніше сестри Алексіїви виборювали "золото" у командних змаганнях, а також Україна вигравала ще одне "золото" турніру.