Українські синхроністки вибороли два "золота" на етапі Світової серії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Українські синхроністки з двома золотими нагородами завершили перший змагальний день етапу Світової серії FINA у Франції. Про це інформує НОК України, передає УНН.
Анастасія Савчук і Марта Федіна святкували перемогу у технічному дуеті з сумою 90,7207, на 0,0733 випередивши суперниць з Японії.
Українська команда у складі Савчук, Федіної, сестер Алексіївих, Олександри Коваленко, Олександри Кашуби, Яни Нарєжної, Єлізавету Яхно, зійшла на першу сходинку п'єдесталу в технічній групі (90,7889).
Як повідомлялося раніше, стала відома найкраща синхроністка 2018 року України.