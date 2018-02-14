Украинский дуэт саночников остался без медалей на Олимпиаде-2018

Во втором спуске наш дуэт Александр Оболончик/Роман Захаркив также продемонстрировали только 20-е время и в итоге с 1 минутой 35,717 секунды заняли итоговое заключительное 20-е место, уступив обладателям золотого комплекта наград немцам Тобиас Арлту и Вендль (1:31,697 мин) больше 4-х секунд.

"Возможно волнения, старались сконцентрироваться, но очень много произошло ошибок, будем работать над ними", - рассказал Захаркив после второго заезда.

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Отметим, что серебряные медали достались австрийцам Петеру Пенцу и Георгу Фишлеру +0,088 с. Тройку лучших замкнули еще одни немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен +0,290 с.

Добавим, что завтра в украинских саночников будет шанс продемонстрировать лучшую позицию в эстафетной гонке Игр в Пхенчхане.