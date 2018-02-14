Український дует саночників залишився без медалей на Олімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Другим заїздом закінчилися чоловічі змагання серед саней-двійок в п'ятий змагальний день після церемонії відкриття Олімпіади в Кореї, передає УНН.
У другому спуску наш дует Олександр Оболончик/Роман Захарків також продемонстрували тільки 20-й час і в підсумку із 1 хвилиною 35,717 секундами посіли підсумкове заключне 20-те місце, поступившись володарям золотого комплекту нагород німцям Тобіасам Арлту і Вендлу (1:31,697 хв) більше 4-х секунд.
"Можливо хвилювання, старалися сконцентруватися, але дуже багато сталося помилок, будемо працювати над ними", - розповів Захарків після другого заїзду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жіночу біатлонну гонку на Олімпіаді перенесли через сильний вітер
Відзначимо, що срібні медалі дісталися австрійцям Петеру Пенцу і Георгу Фішлеру +0,088 с. Трійку кращих замкнули ще одні німці Тоні Еггерт та Саша Бенеккен +0,290 с.
Додамо, що завтра в українських саночників буде шанс продемонструвати кращу позицію в естафетній гонці Ігор у Пхьончхані.