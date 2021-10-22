Украинский дуэт пробился в полуфинал теннисного турнира АТР в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинский теннисист Денис Молчанов и Александр Недовесов из Казахстана прошли в полуфинал соревнований в парном разряде на турнире ATP-250 "European Open", который проходит на территории Антверпена (Бельгия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче второго круга украинско-казахстанский дуэт встречался с аргентинско-испанской парой Дельбонис / Эрнандес. Денис и Александр выиграли первую партию со счетом 6:3, после чего их соперники отказались от продолжения борьбы.
Примечательно, что призовой фонд турнира составляет 508 тыс. евро.
Контекст
Теннисист Молчанов получил трофей на соревнованиях в Испании.