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Украинский дуэт пробился в полуфинал теннисного турнира АТР в Бельгии

Киев • УНН

 • 11068 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинский теннисист Денис Молчанов и Александр Недовесов из Казахстана прошли в полуфинал соревнований в парном разряде на турнире ATP-250 "European Open", который проходит на территории Антверпена (Бельгия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Украинский дуэт пробился в полуфинал теннисного турнира АТР в Бельгии

Детали

В матче второго круга украинско-казахстанский дуэт встречался с аргентинско-испанской парой Дельбонис / Эрнандес. Денис и Александр выиграли первую партию со счетом 6:3, после чего их соперники отказались от продолжения борьбы.

Примечательно, что призовой фонд турнира составляет 508 тыс. евро.

Контекст

Теннисист Молчанов получил трофей на соревнованиях в Испании.

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