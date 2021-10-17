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Тенісист Молчанов виборов трофей на змаганнях в Іспанії

Тенісист Молчанов виборов трофей на змаганнях в Іспанії

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Найкращий тенісист України в парному розряді Денис Молчанов здобув п’ятий титул у серії челенджерів цього сезону, передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".

Деталі

У парі з іспанцем Давідом Вега-Ернандесом вони обіграли у фіналі Аліканте других сіяних Метта Рейда та Ромайна Арнеодо – 6:4, 6:2. Треті сіяні Молчанов і Вега-Ернандес захистили все гейми на подачі і виконали три брейка.

Для Молчанова це десятий фінал у парному розряді в цьому році і п'ятий титул на "Челленджер". Всього в колекції українця тепер 33 трофея на турнірах ATP Challenger Tour в парі.

Нагадаємо

Одеський гросмейстер став призером шахових змагань в Іспанії.

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