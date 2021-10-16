Одеський гросмейстер став призером шахових змагань в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Одеський гросмейстер Андрій Сумець замкнув трійку призерів на представницькому "Open Internacional de Ajedrez La Nucia", що фінішував у іспанському місті Ла-Нусія, передає УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Деталі
Наш земляк набрав 7 очок, поділив 1-3 місця і за додатковим коефіцієнтом став третім.
Ще три представника України мали гірші показники. Шостим став Сергій Федорчук — 6,5 очка, 16-м виявився Юрій Солодовніченко — 6 балів, а Руслан Погорєлов замкнув тридцятку найкращих (5).
Перемогу в турнірі здобув індійський гросмейстер Паннірсельвам Ініян. Другим став Родріго Васкес з Чилі.
Доповнення
Змагання проходили за швейцарською системою. Загалом прийняли участь 85 шахістів.