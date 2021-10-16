Одеський гросмейстер став призером шахових змагань в Іспанії

Деталі

Наш земляк набрав 7 очок, поділив 1-3 місця і за додатковим коефіцієнтом став третім.

Ще три представника України мали гірші показники. Шостим став Сергій Федорчук — 6,5 очка, 16-м виявився Юрій Солодовніченко — 6 балів, а Руслан Погорєлов замкнув тридцятку найкращих (5).

Перемогу в турнірі здобув індійський гросмейстер Паннірсельвам Ініян. Другим став Родріго Васкес з Чилі.

Доповнення

Змагання проходили за швейцарською системою. Загалом прийняли участь 85 шахістів.