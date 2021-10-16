Одесский гроссмейстер стал призером шахматных соревнований в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Одесский гроссмейстер Андрей Сумец замкнул тройку призеров на представительном "Open Internacional de Ajedrez La Nucia", финишировавший в испанском городе Ла-Нусия, передает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Детали
Наш земляк набрал 7 очков, поделил 1-3 места и по дополнительным коэффициентом стал третьим.
Еще три представителя Украины имели худшие показатели. Шестым стал Сергей Федорчук — 6,5 очка, 16-м оказался Юрий Солодовниченко — 6 баллов, а Руслан Погорелов замкнул тридцатку лучших (5).
Победу в турнире одержал индийский гроссмейстер Паннирсельвам Иниян. Вторым стал Родриго Васкес из Чили.
Дополнение
Соревнования проходили по швейцарской системе. В общем приняли участие 85 шахматистов.