Теннисист Молчанов получил трофей на соревнованиях в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Лучший теннисист Украины в парном разряде Денис Молчанов получил пятый титул в серии Челленджеров в этом сезоне, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
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В паре с испанцем Давидом Вега-Эрнандесом они обыграли в финале Аликанте вторых сеяных Мэтта Рейда и Ромайна Арнеодо — 6:4, 6:2. Третьи сеяные Молчанов и Вега-Эрнандес защитили все гейма на подаче и выполнили три брейка.
Для Молчанова это десятый финал в парном разряде в этом году и пятый титул на “Челленджер”. Всего в коллекции Украинской теперь 33 трофея на турнирах ATP Challenger Tour в паре.
Напомним
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