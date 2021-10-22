Український дует пробився до півфіналу тенісного турніру АТР в Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Український тенісист Денис Молчанов і Олександр Нєдовєсов з Казахстану пройшли в півфінал змагань у парному розряді на турнірі ATP-250 "European Open", який відбувається на території Антверпену (Бельгія), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У матчі другого кола українсько-казахстанський дует зустрічався з аргентинсько-іспанською парою Дельбоніс/Ернандес. Денис і Олександр виграли першу партію з рахунком 6:3, після чого їх суперники відмовилися від продовження боротьби.
Примітно, що призовий фонд турніру сягає 508 тис. євро.
Контекст
Тенісист Молчанов виборов трофей на змаганнях в Іспанії.