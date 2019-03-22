Украинский дуэт пробился в финал ЧМ по фигурному катанию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин заняли девятнадцатое место после выполнения ритмического танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Cайтаме (Япония), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.
Харьковчане, которые в силу ряда проблем не часто появлялись на соревновательном льду в этом сезоне, показали один из лучших прокатов ритм-танца. Они продемонстрировали достаточно уверенное катание и завершили выступление с лучшим результатом сезона — 65,76 баллов. За элементы ученики Галины Чуриловой и Фабьян Бурза получили 36,50 баллов, компоненты судьи оценили в 29,26 баллов.
Таким образом, украинский дуэт квалифицировался в произвольный танец (пробились лучшие 20-ти пар), с которым фигуристы выступят 23 марта.
Добавим, что перед заключительным днем в турнире танцоров лидируют серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.