Украинский дуэт пробился в финал ЧМ по фигурному катанию

Харьковчане, которые в силу ряда проблем не часто появлялись на соревновательном льду в этом сезоне, показали один из лучших прокатов ритм-танца. Они продемонстрировали достаточно уверенное катание и завершили выступление с лучшим результатом сезона — 65,76 баллов. За элементы ученики Галины Чуриловой и Фабьян Бурза получили 36,50 баллов, компоненты судьи оценили в 29,26 баллов.

Таким образом, украинский дуэт квалифицировался в произвольный танец (пробились лучшие 20-ти пар), с которым фигуристы выступят 23 марта.

Добавим, что перед заключительным днем в турнире танцоров лидируют серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.