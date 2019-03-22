Український дует пробився до фіналу ЧС з фігурного катання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Український танцювальний дует Олександра Назарова/Максим Нікітін посіли 19-е місце після виконання ритмічного танцю на чемпіонаті світу з фігурного катання у Сайтамі (Японія), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.
Харків’яни, які через низку проблем не часто з’являлися на змагальному льоду в цьому сезоні, показали один з кращих прокатів ритм-танцю. Вони продемонстрували досить впевнене катання й завершили виступ з найкращим результатом сезону — 65,76 балів. За елементи учні Галини Чурілової та Фаб’яна Бурзи отримали 36,50 балів, компоненти судді оцінили у 29,26 балів.
Таким чином, український дует кваліфікувався до довільного танцю (пробилися кращі 20-ть пар), з яким фігуристи виступлять 23 березня.
Додамо, що перед завершальним днем в турнірі танцюристів лідирують срібні призери Олімпійських ігор французи Габріелла Пападакіс/Гійом Сізерон.