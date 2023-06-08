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Украинский Красный Крест и МККК обнародовали заявления о помощи Херсонщине

Киев • УНН

 • 635739 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Украинский Красный Крест обнародовал заявление о своей помощи людям, пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС. Волонтеры объяснили, что их организация не имеет доступа к левобережью Херсонщины, которое находится под оккупацией. В МККК заявили, что поддерживают Общество Красного Креста Украины и местные власти в оказании помощи людям, передает УНН.

Украинский Красный Крест и МККК обнародовали заявления о помощи Херсонщине

Цитата

«В СМИ было опубликовано интервью, где Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Красного Креста нет в Херсонской области. В ответ на обвинения хотим еще раз подчеркнуть, что Украинский Красный Крест не имеет доступа к территориям неподконтрольным Украине, поскольку мы украинская гуманитарная организация, которая может проводить свою деятельность согласно украинскому законодательству и исключительно на территории подконтрольной Украине», - говорится в заявлении Красного Креста Украины.

В заявлении также отмечается, что после того, как российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС, волонтеры Украинского Красного Креста сразу начали эвакуацию людей, в том числе маломобильных, с территорий подконтрольных правительству Украины.

Эвакуация проводилась совместно с ГСЧС Украины и Национальной полицией Украины.

«Сейчас 6 экипажей, а это более 50 волонтеров, отрядов быстрого реагирования Украинского Красного Креста, вместе со спасательными службами продолжают эвакуировать людей. Уже эвакуировали 140 человек, среди которых большинство — маломобильные. Это те люди, которые никак не могли самостоятельно выйти из домов и наша помощь спасла им жизнь. Они доставлены в места временного размещения, которые находятся в Украине. Также людям организована доставка продуктов питания и питьевой воды», - говорится в заявлении.

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Кроме того, в Красном Кресте Украины сообщают, что более 200 волонтеров Украинского Красного Креста в Николаевской, Херсонской областях в местах временного размещения эвакуированных и на вокзалах оказывают гуманитарную помощь пострадавшим: питьевую воду, продукты питания, одежду.

«Также мы поддерживаем связь с международными партнерами, говорим о потребностях и призываем их к помощи украинцам», - отмечается в заявлении.

Суспільне получило заявление от Международного Комитета Красного Креста.

“Международный Комитет Красного Креста (МККК) поддерживает Общество Красного Креста Украины и местные власти в оказании помощи людям, пострадавшим от затопления. Они немедленно начали действовать: их команды уже эвакуировали сотни людей из этого района”, — говорится в заявлении МККК.

Основное внимание МККК сосредоточивает на доступе населения к питьевой воде, говорится в заявлении организации.

“Наши специалисты сотрудничают с Обществом Красного Креста Украины и местными властями, и в ближайшие дни мы доставим гуманитарную помощь и оборудование”, — заявили в МККК.

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Там также добавили, что доступ к питьевой воде и информация о рисках, связанных с минами и взрывоопасными предметами, будут иметь большое значение для местных жителей в ближайшие дни и недели, а МККК продолжит помогать властям и общинам во время восстановления после этой трагедии.

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