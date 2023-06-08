Український Червоний Хрест і МКЧХ оприлюднили заяви щодо допомоги Херсонщині

Цитата

«У ЗМІ було опубліковано інтерв’ю, де Президент України Володимир Зеленський заявив, що Червоного Хреста немає в Херсонській області. У відповідь на звинувачення хочемо ще раз наголосити, що Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні», - йдеться в заяві Червоного Хреста України.

У заяві також зазначається, що після того, як російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, волонтери Українського Червоного Хреста відразу почали евакуацію людей, в тому числі маломобільних, з територій підконтрольних уряду України.

Евакуація проводилася спільно з ДСНС України та Національною поліцією України.

«Наразі 6 екіпажів, а це понад 50 волонтерів, загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста, разом із рятувальними службами продовжують евакуйовувати людей. Вже евакуювали 140 людей, серед яких більшість — маломобільні. Це ті люди, які ніяк не могли самостійно вийти з будинків і наша допомога врятувала їм життя. Їх доправлено до місць тимчасового розміщення, що знаходяться в Україні. Також людям організована доставка продуктів харчування та питної води», - йдеться в заяві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський шокований реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС

Крім того, в Червоному Хресті України повідомляють, що понад 200 волонтерів Українського Червоного Хреста в Миколаївській, Херсонській областях у місцях тимчасового розміщення евакуйованих та на вокзалах надають гуманітарну допомогу постраждалим: питну воду, продукти харчування, одяг.

«Також ми підтримуємо звʼязок з міжнародними партнерами, говоримо про потреби та закликаємо їх до допомоги українцям», - зазначається в заяві.

Суспільне отримало заяву від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

“Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) підтримує Товариство Червоного Хреста України і місцеву владу в наданні допомоги людям, які постраждали від затоплення. Вони негайно почали діяти: їхні команди вже евакуювали сотні людей із цього району”, — йдеться у заяві МКЧХ.

Основну увагу МКЧХ зосереджує доступі населення до питної води, йдеться у заяві організації.

“Наші фахівці співпрацюють з Товариством Червоного Хреста України та місцевою владою, і у найближчі дні ми доставимо гуманітарну допомогу та обладнання”, — заявили у МКЧХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: Україна закликала ООН та МКЧХ взяти на себе евакуацію людей з окупованих територій Херсонщини

Там також додали, що доступ до питної води та інформація про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними предметами, матимуть велике значення для місцевих мешканців у найближчі дні та тижні, а МКЧХ продовжить допомагати владі та громадам під час відновлення після цієї трагедії.