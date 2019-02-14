Украинский чемпион мира по плаванью высказался о выборах УЕФА

Победу украинского представителя на выборах в УЕФА прокомментировал также двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы, украинский пловец Андрей Говоров. В блиц-интервью УНН он рассказал о знакомстве с Павелко, о моральной и финансовой поддержке с его стороны, а также объяснил значимость наличия своего представителя в УЕФА для страны.

- Ранее в СМИ Вы заявляли, что знаете Павелко достаточно давно. Расскажите, как и когда познакомились?

- Я родился в Севастополе, но вырос в Днепре. Помимо работы в Федерации, а теперь и в УЕФА, Андрей Васильевич является президентом днепропетровского НОК. Мы познакомились с ним в 2010 году. С тех пор я знаю Павелко как активного участника всех спортивных событий города. Ну а лично я от него не раз получал моральную поддержку. Да и финансовую тоже - он помог мне решить квартирный вопрос.

Спустя какое-то время, как мы познакомились, у нас с Павелко состоялся откровенный разговор. Я рассказал ему, что живу в спортивной школе олимпийского резерва, в общежитие. И он, не медля, заявил - давай мы тебе дадим квартиру, как молодому спортсмену, за олимпийские игры в 2010. Сказал - сделал, именно с его помощью я стал обладателем квартиры.

- На каком этапе Ваше знакомство переросло в дружбу?

- Наверное, в тот момент, когда я понял, что Павелко - один из немногих, кто по правде заинтересован в развитии и продвижении нашего спорта. Он этим живет. Андрей Васильевич неравнодушен к спорту, а когда ты неравнодушен к чему-либо - это однозначный успех. Чтобы получить успех - нужно гореть тем, что ты делаешь, искренне любить свое дело. Наверное, именно в этом мы похожи, наверное, поэтому мне импонирует его жизненная позиция.

- 7 февраля президент ФФУ Андрей Павелко был избран в состав Исполкома УЕФА. Стоит ли украинскому футболу ожидать от этого каких-то выгод?

- Я считаю, что иметь в УЕФА человека, который интересуется спортом не с целью обогащения, а с целью удовольствия, с целью того, чтобы популяризировать нашу страну - это однозначная победа. Я ведь знаю Павелко лично, и вижу, как он старается развивать украинский футбол. Поэтому очень важно, что у нас будет свой представитель в УЕФА, именно в лице Павелко. Потому как футбол - это флагман мирового спорта, а Павелко точно знает, как сделать так, чтобы украинский футбол заиграл в новых красках.

И кстати, если у Андрея Васильевича получится развивать другие виды спорта, не только футбол - я буду очень рад. Его потенциал неограничен.

- Спасибо, и удачи Вам на соревнованиях.

Отметим, что Андрей Говоров сейчас находится в Бразилии.

Также напомним, что в сентябре прошлого года украинский пловец завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Говоров также является мировым рекордсменом в этой дисциплине – он показал время 22,82 секунды и улучшил рекорд Кубка мира.