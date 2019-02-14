Український чемпіон світу з плавання висловився про вибори УЄФА

ukru
23 березня, 12:58 • 162538 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 415644 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 409285 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 396016 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 402290 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 298079 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 247290 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 480870 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175004 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 412503 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
5.2 м/с
63 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 329863 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 284362 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 222208 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 271311 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 140480 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 399518 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 480870 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 412503 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 367410 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 316660 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158399 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155566 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156609 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151188 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 154915 перегляди
Актуальне
Український чемпіон світу з плавання висловився про вибори УЄФА

Український чемпіон світу з плавання висловився про вибори УЄФА

Київ • УНН

 • 18444 перегляди

Минулого четверга, 7 лютого, президент ФФУ Андрій Павелко, будучи єдиним представником України на виборах УЄФА, увійшов до складу Виконкому організації. Ця подія свідчить про довіру до нашої країни і є високою оцінкою роботи команди ФФУ, вважають представники вітчизняного футболу.

Перемогу українського представника на виборах в УЄФА прокоментував також дворазовий чемпіон юнацьких Олімпійських ігор у Сінгапурі, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів світу та Європи, український плавець Андрій Говоров. У бліц-інтерв'ю УНН він розповів про знайомство з Павелком, про моральну і фінансову підтримку з його боку, а також пояснив значимість наявності свого представника в УЄФА для країни.

- Раніше у ЗМІ Ви заявляли, що знаєте Павелка досить давно. Розкажіть, як і коли познайомилися?

- Я народився у Севастополі, але виріс у Дніпрі. Крім роботи в Федерації, а тепер і в УЄФА, Андрій Васильович є президентом дніпропетровського НОК. Ми познайомилися з ним у 2010 році. З тих пір я знаю Павелка як активного учасника всіх спортивних подій міста. Ну а особисто я від нього не раз отримував моральну підтримку. Та й фінансову теж - він допоміг мені вирішити квартирне питання.

Через якийсь час, як ми познайомилися, у нас з Павелком відбулася відверта розмова. Я розповів йому, що живу в спортивній школі олімпійського резерву, у гуртожитку. І він, не зволікаючи, заявив - давай ми тобі дамо квартиру, як молодому спортсменові, за олімпійські ігри в 2010-му. Сказав - зробив, саме з його допомогою я став власником квартири.

- На якому етапі Ваше знайомство переросло у дружбу?

- Напевно, у той момент, коли я зрозумів, що Павелко - один з небагатьох, хто по правді зацікавлений у розвитку та просуванні нашого спорту. Він цим живе. Андрій Васильович небайдужий до спорту, а коли ти небайдужий до чого-небудь - це однозначний успіх. Щоб отримати успіх - треба горіти тим, що ти робиш, щиро любити свою справу. Напевно, саме в цьому ми схожі, напевно, тому мені імпонує його життєва позиція.

- 7 лютого президент ФФУ Андрій Павелко був обраний до складу Виконкому УЄФА. Чи варто українському футболу очікувати від цього якихось вигод?

- Я вважаю, що мати в УЄФА людину, яка цікавиться спортом не з метою збагачення, а з метою задоволення, з метою того, щоб популяризувати нашу країну - це однозначна перемога. Я ж знаю Павелка особисто, і бачу, як він намагається розвивати український футбол. Тому дуже важливо, що у нас буде свій представник в УЄФА, саме в особі Павелка. Тому як футбол - це флагман світового спорту, а Павелко точно знає, як зробити так, щоб український футбол заграв у нових фарбах.

І до речі, якщо у Андрія Васильовича вийде розвивати інші види спорту, не лише футбол - я буду дуже радий. Його потенціал необмежений.

- Дякую, і хай Вам щастить на змаганнях.

Відзначимо, що Андрій Говоров зараз перебуває у Бразилії.

Також нагадаємо, що у вересні минулого року український плавець завоював золоту медаль на дистанції 50 метрів батерфляєм на етапі Кубка світу в Досі (Катар). Говоров також є світовим рекордсменом у цій дисципліні - він показав час 22,82 секунди і поліпшив рекорд Кубка світу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,366.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,057.35
Ethereum
$1,987.53