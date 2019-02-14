Український чемпіон світу з плавання висловився про вибори УЄФА

Перемогу українського представника на виборах в УЄФА прокоментував також дворазовий чемпіон юнацьких Олімпійських ігор у Сінгапурі, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів світу та Європи, український плавець Андрій Говоров. У бліц-інтерв'ю УНН він розповів про знайомство з Павелком, про моральну і фінансову підтримку з його боку, а також пояснив значимість наявності свого представника в УЄФА для країни.

- Раніше у ЗМІ Ви заявляли, що знаєте Павелка досить давно. Розкажіть, як і коли познайомилися?

- Я народився у Севастополі, але виріс у Дніпрі. Крім роботи в Федерації, а тепер і в УЄФА, Андрій Васильович є президентом дніпропетровського НОК. Ми познайомилися з ним у 2010 році. З тих пір я знаю Павелка як активного учасника всіх спортивних подій міста. Ну а особисто я від нього не раз отримував моральну підтримку. Та й фінансову теж - він допоміг мені вирішити квартирне питання.

Через якийсь час, як ми познайомилися, у нас з Павелком відбулася відверта розмова. Я розповів йому, що живу в спортивній школі олімпійського резерву, у гуртожитку. І він, не зволікаючи, заявив - давай ми тобі дамо квартиру, як молодому спортсменові, за олімпійські ігри в 2010-му. Сказав - зробив, саме з його допомогою я став власником квартири.

- На якому етапі Ваше знайомство переросло у дружбу?

- Напевно, у той момент, коли я зрозумів, що Павелко - один з небагатьох, хто по правді зацікавлений у розвитку та просуванні нашого спорту. Він цим живе. Андрій Васильович небайдужий до спорту, а коли ти небайдужий до чого-небудь - це однозначний успіх. Щоб отримати успіх - треба горіти тим, що ти робиш, щиро любити свою справу. Напевно, саме в цьому ми схожі, напевно, тому мені імпонує його життєва позиція.

- 7 лютого президент ФФУ Андрій Павелко був обраний до складу Виконкому УЄФА. Чи варто українському футболу очікувати від цього якихось вигод?

- Я вважаю, що мати в УЄФА людину, яка цікавиться спортом не з метою збагачення, а з метою задоволення, з метою того, щоб популяризувати нашу країну - це однозначна перемога. Я ж знаю Павелка особисто, і бачу, як він намагається розвивати український футбол. Тому дуже важливо, що у нас буде свій представник в УЄФА, саме в особі Павелка. Тому як футбол - це флагман світового спорту, а Павелко точно знає, як зробити так, щоб український футбол заграв у нових фарбах.

І до речі, якщо у Андрія Васильовича вийде розвивати інші види спорту, не лише футбол - я буду дуже радий. Його потенціал необмежений.

- Дякую, і хай Вам щастить на змаганнях.

Відзначимо, що Андрій Говоров зараз перебуває у Бразилії.

Також нагадаємо, що у вересні минулого року український плавець завоював золоту медаль на дистанції 50 метрів батерфляєм на етапі Кубка світу в Досі (Катар). Говоров також є світовим рекордсменом у цій дисципліні - він показав час 22,82 секунди і поліпшив рекорд Кубка світу.