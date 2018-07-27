Украинский бренд "Коктебель" показал, как рождаются вина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Производство вина - сложный и длительный процесс. Для того, чтобы изготовить ароматное и качественное вино, нужно приложить немало усилий и любви. Секретами "рождения" вкуса настоящего украинского вина поделился "Коктебель" от компании Beverage Trading Company, передает УНН со ссылкой на страницу бренда в Facebook.
Во-первых, качество и вкус вина зависит от винограда. Чем лучше достигла лоза - тем слаще получим вино.
Процесс производства вина берет свое начало со срезки гроздей.
"Зрелые кисти срезают ножницами в ручную и забрасывают в специальную дробилку. Она отделяет ягоды от гребня, которые потом кладут под пресс.
Полученный в результате муст помещают в большие резервуары из нержавейки. Под действием дрожжей сахар в соке перебраживает в спирт. Это продолжается до нескольких недель", - рассказывают виноделы.
Насыщенный красный цвет вину придает кожура винограда.
"Чем дольше на ней настаивают вино - тем насыщеннее будет окраска готового напитка", - говорят специалисты.
После ферментации вино несколько месяцев хранят в бочках, и только затем пропускают через фильтры.
"Только после этого готовый напиток разливают в бутылки", - рассказывают в компании.
Также, виноделы отметили, что на качество и вкус вина влияет тара, в которой хранится продукт. Так, цветное стекло бутылок защищает от солнечных лучей, которые могут повлиять на вкус вина.
Вино, разлитое в бутылки, плотно закупоривают пробками из пробкового дуба. Ведь от попадания воздуха в тару, напиток может испортиться. Вместе с тем, пробки из полимера и металла тоже прекрасно сохраняют вкус вина.
"Во время хранения в вине продолжают происходить изменения на молекулярном уровне. Поэтому с выдержкой хорошее вино становится только лучше", - рассказали создатели "Коктебель".