Український бренд “Коктебель” показав, як народжуються вина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Виробництво вина — складний та довготривалий процес. Для того, аби виготовити ароматне та якісне вино, потрібно докласти чимало зусиль і любові. Секретами “народження” смаку справжнього українського вина поділився “Коктебель” від компанії Beverage Trading Company, передає УНН із посиланням на сторінку бренду у Facebook.
По-перше, якість та смак вина залежить від винограду. Чим краще достигла лоза — тим солодше отримаємо вино.
Процес виробництва вина бере свій початок зі зрізання грон.
“Стиглі грона зрізають ножицями в ручну і закидають у спеціальну дробарку. Вона відокремлює ягоди від гребеня, які потім кладуть під прес.
Отриманий в результаті муст поміщають у великі резервуари із нержавійки. Під дією дріжджів цукор у соку переброджує у спирт. Це триває до кількох тижнів”, — розповідають винороби.
Насиченого червоного кольору вину надає шкірка винограду.
“Чим довше на ній настоюють вино — тим насиченішим буде забарвлення готового напою”, — кажуть фахівці.
Після ферментування, вино кілька місяців зберігають у бочках, і лише потім пропускають через фільтри.
“Лише після цього готовий напій розливають у пляшки”, — розповідають у компанії.
Також, винороби зауважили, що на якість та смак вина впливає тара, у якій зберігається продукт. Так, кольорове скло пляшок захищає від сонячних променів, які можуть вплинути на смак вина.
Вино, розлите у пляшки, герметично закупорюють пробками з коркового дуба. Адже, від потрапляння повітря до тари, напій може зіпсуватися. Разом з тим, корки з полімеру та металу теж чудово зберігають смак вина.
“Під час зберігання у вині продовжують відбуватися зміни на молекулярному рівні. Тому з витримкою хороше вино стає лише кращим”, — розповіли творці “Коктебель”.