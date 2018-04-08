Украинский бомбардир "Альбасете" провел первую игру после двухмесячной паузы

В рамках очередного тура испанской Сегунды команда нашего форварда принимала на своем поле “Райо Вальекано” и уступила со счетом 0: 1. Зозуля вышел на замену на 57-й минуте, что стало первой его появлением на поле с тех пор, как 11 февраля он получил травму в игре против “Химнастика”.

Имея в активе 44 пункта, “Альбасете” занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

Заметим, что в этом сезоне Зозуля провел в составе своей испанской команды 21 матч, забил семь мячей и отдал три результативные пасы.