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Украинский бомбардир "Альбасете" провел первую игру после двухмесячной паузы

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинский нападающий испанского “Альбасете” Роман Зозуля вернулся в строй после проблем со здоровьем, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

В рамках очередного тура испанской Сегунды команда нашего форварда принимала на своем поле “Райо Вальекано” и уступила со счетом 0: 1. Зозуля вышел на замену на 57-й минуте, что стало первой его появлением на поле с тех пор, как 11 февраля он получил травму в игре против “Химнастика”.

Имея в активе 44 пункта, “Альбасете” занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

Заметим, что в этом сезоне Зозуля провел в составе своей испанской команды 21 матч, забил семь мячей и отдал три результативные пасы.

Украинские Национальные Новости

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