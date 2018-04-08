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Український бомбардир "Альбасете" провів першу гру після двомісячної паузи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Український нападник іспанського “Альбасете” Роман Зозуля повернувся до гри після проблем зі здоров’ям, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

У рамках чергового туру іспанської Сегунди команда нашого форварда приймала на власному полі “Райо Вальєкано” й поступилася з рахунком 0:1. Зозуля вийшов на заміну на 57-й хвилині, що стало першою його появою на полі відтоді, як 11 лютого він зазнав травми у грі проти “Хімнастика”.

Маючи в активі 44 пункти, “Альбасете” посідає 13-ту сходинку в турнірній таблиці.

Зауважимо, що у цьому сезоні Зозуля провів у складі своєї іспанської команди 21 матч, забив сім м’ячів та віддав три результативні паси.

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