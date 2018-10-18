Украинский боксер завоевал звание вице-чемпиона Юношеских Олимпийских игр-2018

Наш боксер Тарас Бондарчук в финальном поединке весовой категории до 60 кг против Атичайя Поемсапа из Таиланда завоевал серебряную медаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метательница Иваненко принесла Украине пятое “золото” Юношеских Олимпийских игр-2018

“Не могу пока сказать, что именно не сложилось в финале, но я действительно ехал на юношескую Олимпиаду с целью получить золотую медаль. Сделал все от себя зависящее, но посмотрим на ошибки, сделаем выводы и, убежден, все будет гораздо лучше в будущем. Безусловно, медаль Юношеской Олимпиады — это замечательный результат. Я очень рад! Мне все понравилось здесь: много новых знакомств, друзей. Это очень приятные эмоции”, — сообщил боксер.

Отметим, что данная награда стала 21-й для украинцев в ​​олимпийском Буэнос-Айресе. В активе украинцев семь “золотых”, семь “серебряных” и семь бронзовых наград.