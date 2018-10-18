Український боксер виборов звання віце-чемпіона Юнацьких Олімпійських ігор-2018

Наш боксер Тарас Бондарчук у фінальному поєдинку вагової категорії до 60 кг проти Атічайя Поемсапа з Таїланду виборов срібну медаль.

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"Не можу поки сказати, що саме не склалося у фіналі, але я дійсно їхав на Юнацьку Олімпіаду з метою здобути золоту медаль. Зробив все від себе залежне, але подивимось на помилки, зробимо висновки й, переконаний, все буде набагато краще у майбутньому. Безумовно, медаль Юнацької Олімпіади – це чудовий результат. Я дуже радий! Мені все сподобалося тут: багато нових знайомств, друзів. Це дуже приємні емоції", - повідомив боксер.

Зауважимо, що дана нагорода стала 21-ю для українців в олімпійському Буенос-Айресі. В активі українців сім "золотих", сім "срібних" та сім бронзових нагород.