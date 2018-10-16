Метальниця Іваненко принесла Україні п'яте "золото" Юнацьких Олімпійських ігор-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В олімпійському Буенос-Айресі наша Валерія Іваненко відкрила медальну ходу для української легкоатлетичної дружини й впевнено продовжила врожайний виступ всієї української збірної на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх. Про це інформує НОК України, передає УНН.
У секторі для метання молота українка з результатом 72,08 виборола медаль найвищого ґатунку.
“Це щось неймовірне! Це неперевершені відчуття та емоції. Перед першою спробою було важко сконцентруватися, відчувала хвилювання, але потім зрозуміла, що треба взяти себе в руки й довести справу до кінця. Дуже рада, що мені це вдалося!”, — сказала новоспечена чемпіонка.
Відзначимо, це п’ята золота медаль в активі українців на ЮОІ-2018. Наразі вони мають 15 медалей: п’ять “золотих”, п’ять “срібних” та п’ять “бронзових”.