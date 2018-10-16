Метательница Иваненко принесла Украине пятое "золото" Юношеских Олимпийских игр-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В олимпийском Буэнос-Айресе наша Валерия Иваненко открыла медальный ход для украинской легкоатлетической дружины и уверенно продолжила урожайное выступление всей украинской сборной на III летних Юношеских Олимпийских играх. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
В секторе для метания молота украинка с результатом 72,08 завоевала медаль высшей пробы.
“Это что-то невероятное! Это непревзойденные ощущения и эмоции. Перед первой попыткой было трудно сконцентрироваться, чувствовала волнение, но потом поняла, что надо взять себя в руки и довести дело до конца. Очень рада, что мне это удалось!”, — сказала новоиспеченная чемпионка.
Отметим, это пятая золотая медаль в активе украинцев на ЮОИ-2018. Сейчас они имеют 15 медалей: пять “золотых”, пять “серебряных” и пять “бронзовых”.