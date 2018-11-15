Украинский боксер вошел в топ-10 рейтинга WBC
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В обновленном боксерском рейтинге WBC средневес из Украины Сергей Деревянченко пополнил десятку лучших спортсменов по версии WBC, сообщает УНН со ссылкой на сайт WBC.
Наш боксер замкнул десятку ведущих в данной категории. Зато другой украинец Евгений Хитров выбыл из топ-15.
На первой строчке здесь находится казах Головкин, за ним разместились Мартин Мюррей, Давид Лемье, Камиль Щеремета и Вилли Монро.
Примечательно, что в крайнем поединке Деревянченко потерпел поражение раздельным решением по итогам судейских записок Даниэлю Джейкобсу в баталии за пояс чемпиона мира IBF.