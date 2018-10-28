Боксер Дерев'янченко поступився у боротьбі за чемпіонський пояс IBF
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Український боксер Сергій Дерев'янченко не зміг стати чемпіоном світу за версією IBF в середній вазі, повідомляє УНН.
У поєдинку проти американця Даніеля Джейкобса наш спортсмен побував в нокдауні у першому ж раунді, але зумів надалі нав'язати боротьбу.
Як наслідок суперники провели у рингу всі 12 раундів, за підсумками яких роздільним рішенням суддів здобув перемогу американець – двічі 115:112 на користь американця і 114:113 за Джейкобсом.
Додамо, наш боксер раніше здобув перемогу в 12 поєдинках в своїй професійній кар'єрі, 10 з них закінчилися нокаутом.
Суперник українця провів 36 боїв, всього двічі зазнавши поразки.
Нагадаємо, українські боксери потрапили до числа найсильніших бійців (топ-5) своїх вагових категоріях по версії ESPN.