Боксер Деревянченко уступил в борьбе за чемпионский пояс IBF
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинский боксер Сергей Деревянченко не смог стать чемпионом мира по версии IBF в среднем весе, сообщает УНН.
В поединке против американца Даниэля Джейкобса наш спортсмен побывал в нокдауне в первом же раунде, но сумел в дальнейшем навязать борьбу.
В результате соперники провели в ринге все 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей одержал победу американец - дважды 115: 112 в пользу американца и 114: 113 за Джейкобсом.
Добавим, наш боксер ранее одержал победу в 12 поединках в своей профессиональной карьере, 10 из них закончились нокаутом.
Соперник Украинские провел 36 боев, всего дважды потерпев поражение.
Напомним, украинские боксеры попали в число сильнейших бойцов (топ-5) своих весовых категориях по версии ESPN.